Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Экипаж Ка-52 ударил ракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский армейский вертолет Ка-52 нанёс удар авиаракетами по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, уточнили в МО РФ.

«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — подчеркнули в ведомстве.

Минобороны также выложило видеоролик, на котором видно, как вертолёт взлетает, выходит в точку нанесения удара, выпускает ракеты и возвращается на аэродром.