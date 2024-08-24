Экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российский армейский вертолет Ка-52 нанёс удар авиаракетами по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, уточнили в МО РФ.
«По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — подчеркнули в ведомстве.
Минобороны также выложило видеоролик, на котором видно, как вертолёт взлетает, выходит в точку нанесения удара, выпускает ракеты и возвращается на аэродром.