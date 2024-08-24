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В Копейске установлен карантин по бешенству животных: где находится очаг

В Копейске (Челябинская область) установлен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Charlie Marshall/CC BY 2.0

Это следует из соответствующего распоряжения регионального правительства.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: город Копейск Копейского городского округа Челябинской области, улица Леси Украинки, дом 41», — говорится в документе.

Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе до двух километров от границы указанного дома.

Там запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз в течение 179 календарных дней, отлов диких животных для зоопарков.