В Копейске установлен карантин по бешенству животных: где находится очаг

Это следует из соответствующего распоряжения регионального правительства.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: город Копейск Копейского городского округа Челябинской области, улица Леси Украинки, дом 41», — говорится в документе.
Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе до двух километров от границы указанного дома.
Там запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз в течение 179 календарных дней, отлов диких животных для зоопарков.