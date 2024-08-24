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На 2,6 года отправится в тюрьму житель Саянска за нападение на знакомого с ножом

32-летний мужчина затеял драку из-за личной неприязни.

Источник: Комсомольская правда

В Саянском городском суде вынесли приговор по уголовному делу. 32-летнего местного жителя признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Суд установил, что мужчина встретил своего знакомого днем в октябре 2023 года в универсаме, который находится в микрорайоне Юбилейный города Саянска. Из-за личной неприязни он решил напасть на этого мужчину. Вытащил из кармана складной нож и нанес несколько ударов.

— Причинил своему знакомому колото-резаное ранение, относящееся к категории тяжких. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы, а нападавший скрылся с места происшествия. Вскоре он был установлен и задержан полицейскими, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Судом было принято решение отправить жителя Саянска в исправительную колонию общего режима на 2,6 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое жителей Братска предстанут перед судом за убийство женщины и поджог квартиры.