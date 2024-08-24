На 2,6 года отправится в тюрьму житель Саянска за нападение на знакомого с ножом

Суд установил, что мужчина встретил своего знакомого днем в октябре 2023 года в универсаме, который находится в микрорайоне Юбилейный города Саянска. Из-за личной неприязни он решил напасть на этого мужчину. Вытащил из кармана складной нож и нанес несколько ударов.