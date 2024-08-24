«Меня трижды проверили на полиграфе»: муж пропавшей в Бурятии королевы красоты Сэсэг Буиновой рассказал о ходе следствия

Яркая блондинка с ярким именем Сэсэг, которое с бурятского языка переводится как «цветок», была на виду в соцсетях, у подружек, коллег (бизнесвумен держала магазин детских товаров), так еще и за 5 дней до случившегося надела корону «Миссис Топмодель — 2024» на конкурсе красоты «Миссис Бурятия». И вдруг в одночасье исчезла… Уже четыре месяца о ней ничего неизвестно.
Вечером 11 апреля 30-летняя мать двоих детей Сэсэг Буинова взяла пару заявок в сервисе такси (семья не бедствовала: построила дом, путешествовала, но женщина не боялась брать подработку), после встретилась с подругами, но попрощавшись с ними, до дома так и не доехала.
Позже следователи выяснили, Сэсэг заехала на парковку ближайшего супермаркета, где ее ждал 26-летний Станислав Норбоев. Познакомились они в ночном клубе, за неделю до случившегося. Парень пересел в автомобиль женщины, где они общались около часа, пока к ним не присоединился некто третий. Затем черный внедорожник тронулся и поехал в сторону промзоны. Именно там во время поисков волонтеры обнаружили брошенные вещи пропавших: женские колготки, мужские трусы и куртку с документами на имя Станислава. Рядом — лужа крови, которая, как выяснили криминалисты, также принадлежит мужчине. Иномарку Сэсэг обнаружили с сорванными госномерами в одном из дворов Улан-Удэ, где не установлено ни одной камеры видеонаблюдения. На стекле обнаружили капли крови — на этот раз самой красавицы. В паре километров от того места ранним утром 12 апреля телефон Сэсэг в последний раз выходил в сеть. Смартфон так и не нашли. Как и тела пропавших. Неизвестна и личность человека, подсевшего в вечер исчезновения к паре.
Что же могло случиться с королевой красоты и ее знакомым?
Их в этом случае больше, чем подтвержденных фактов. Одни уверены — ревнивец-муж расправился с неверной женой и ее любовником. Да, на момент трагедии тот был на вахте в Хабаровске, но ведь мог заказать убийство или подделать билеты. Да и якобы зачем еще Сэсэг поехала бы под покровом темноты и в тайне даже от самых близких подруг на встречу с мужчиной?
— Мы дружим с Сэсэг с 2019-го, — рассказала корреспонденту КП-Иркутск Альбина Б. Она одна из последних, кто видел женщину перед исчезновением. — Ни про какого Стаса я никогда от нее не слышала и уж тем более не видела его рядом с ней. Узнала его имя из новостей. И в тот вечер, когда мы встретились с ней на парковке, тоже, она вела себя абсолютно спокойно.
Интерес к версии с любовным треугольником подогрел и факт из биографии мужа, Бориса Буинова. Его назвали бывшим сотрудником правоохранительных органов. Имеет опыт с криминалом, значит, знает, как грамотно скрыть преступление, — пазл сложился.
— Два месяца работал в таможне декларантом, так как оканчивал университет по специальности «Таможенное дело». Не понравилось, уволился и больше к этому не возвращался, — уверяет в разговоре с КП-Иркутск сам Борис. — Мне уже плевать на мнение людей. Я не обязан доказывать им свою невиновность. Следователи трижды приглашали меня на полиграф, задавали вопросы, мол, почему я так спокоен. Чего они от меня ждут? Что я упаду на колени и буду перед ними рыдать? Я каждый день просыпаюсь с мыслью, что мы вот-вот найдем Сэсэг, у нас с ней было столько планов…
Другая версия исчезновения — побег. Мол, Сэсэг и Станислав все это затеяли сами, чтобы начать новую жизнь. Но близкие не верят. Все, как один, повторяют, что та была идеальной матерью, которая души не чаяла в своих детях и никогда бы их не оставила. В любви к ним Сэсэг часто признавалась и в соцсетях.
Многие считают странным, что трагедия произошла всего спустя пять дней после конкурса «Миссис Бурятия — 2024». Женщина была далека от первого места, но все же дошла до финала и надела корону. Могло ли это кому-то не понравиться? Однако участницы поголовно отказались общаться с журналистами, а ответ директора мероприятия был максимально коротким:
«Наш конкурс к исчезновению Сэсэг не имеет никакого отношения, она была всего лишь участницей, конкурс не выиграла, она даже в топ 10 не вошла, получила номинацию “Миссис топ-модель 2024”».
Согласно еще одной версии, Станислав и Сэсэг могли попасть в криминальные разборки. Мол, в ночном клубе Стас мог грубо отвадить от Сэсэг навязчивого ухажера, после чего того пригласили на «разговор». Не исключено, что проблемы с «серьезными людьми» появились и у нее самой и не желая беспокоить мужа, который был в другом регионе, попросила поддержки в лице нового знакомого. Еще одна из множества теорий: молодых людей хотели ограбить, а получив сопротивление, убили.
— За четыре месяца расследования сменилось три следователя. Больше не меняется ничего, — не может сдержать эмоций Борис Буинов. — Следком работает со мной не как со свидетелем, а как с подозреваемым, не давая никакой информации, хотя у них нет оснований для этого. Рядом с одеждой в промзоне нашли сережку Сэсэг. Мне показали ее только после того, как я упомянул об этом в интервью по телевидению. До этого ее не видели даже родственники. Действительно, эти серьги жене дарила теща. На мои вопросы мне ответили: «У нас помимо вашего еще 200 дел». Я направлял обращение на имя Главы СК России Бастрыкину с просьбой взять дело на личный контроль, но положительного ответа не получил.
— По факту исчезновения мужчины и женщины заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сообщают в пресс-службе ведомства. — Подозреваемым является неизвестный человек, который подсел в автомобиль к пропавшим мужчине и женщине на улице Бабушкина возле магазина. Для идентификации его личности, в частности, производятся экспертизы по улучшению качества видеозаписей, на которых запечатлено данное лицо.
Спустя четыре месяца после исчезновения Сэсэг и Станислава было принято решение возобновить работы и расширить зону поиска. Около 30 добровольцев и волонтеров отряда «ЛизаАлерт» исследовали район аэропорта и улуса Хойтобэе, но также безрезультатно.
Сергей Колосовский: адвокат, бывший сотрудник уголовного розыска МВД:
«Слишком изощренное преступление для убийства из ревности».
— Сложно сказать, действовал преступник один или их было несколько. Судя по следам крови, на Сэсэг напали прямо в автомобиле, а со Станиславом разбирались уже на улице. Поэтому, возможно, действовал убийца не один. Склоняюсь к версии, что у Сэсэг возникли какие-то проблемы. Не у Станислава. Вряд ли мужчина бы воспользовался помощью женщины как водителя такси. Возможно, что проблемы каким-то образом связаны с ее участием в конкурсе красоты. Почему? Слишком короткий промежуток между этими событиями. А неизвестный, подсевший к ним в автомобиль — это человек, который тоже связан с этой проблемой. Вполне вероятно, что он действительно мог ранее работать в правоохранительных органах. Как правило, с таким опытом люди после завершения службы находят себя в около криминальных кругах, коллекторских агентствах и так далее. Возможно, он что-то им передал, а может быть сообщил, что кто-то или что-то ждет их в той самой промзоне. Вероятно, если бы не найденные следы крови, о преступлении было бы вообще мало что известно. Это говорит о том, что пропавшие были знакомы с убийцей, входили, так или иначе, в его круг. Также полагаю, что изначально преступление не планировалось. Встреча была назначена под прицелом видеокамер. Хотел бы убить сразу, не стал бы выбирать людное место. Также таинственный пассажир мог выйти из машины где-то по пути следования Сэсэг и Станислава, поскольку их сплошной маршрут не прослежен по камерам. Они могли поехать в эту промзону вдвоем. А уже там произошло что угодно. Например, они стали жертвами наркоманов или каких-то случайных людей.