«Меня трижды проверили на полиграфе»: муж пропавшей в Бурятии королевы красоты Сэсэг Буиновой рассказал о ходе следствия

— Сложно сказать, действовал преступник один или их было несколько. Судя по следам крови, на Сэсэг напали прямо в автомобиле, а со Станиславом разбирались уже на улице. Поэтому, возможно, действовал убийца не один. Склоняюсь к версии, что у Сэсэг возникли какие-то проблемы. Не у Станислава. Вряд ли мужчина бы воспользовался помощью женщины как водителя такси. Возможно, что проблемы каким-то образом связаны с ее участием в конкурсе красоты. Почему? Слишком короткий промежуток между этими событиями. А неизвестный, подсевший к ним в автомобиль — это человек, который тоже связан с этой проблемой. Вполне вероятно, что он действительно мог ранее работать в правоохранительных органах. Как правило, с таким опытом люди после завершения службы находят себя в около криминальных кругах, коллекторских агентствах и так далее. Возможно, он что-то им передал, а может быть сообщил, что кто-то или что-то ждет их в той самой промзоне. Вероятно, если бы не найденные следы крови, о преступлении было бы вообще мало что известно. Это говорит о том, что пропавшие были знакомы с убийцей, входили, так или иначе, в его круг. Также полагаю, что изначально преступление не планировалось. Встреча была назначена под прицелом видеокамер. Хотел бы убить сразу, не стал бы выбирать людное место. Также таинственный пассажир мог выйти из машины где-то по пути следования Сэсэг и Станислава, поскольку их сплошной маршрут не прослежен по камерам. Они могли поехать в эту промзону вдвоем. А уже там произошло что угодно. Например, они стали жертвами наркоманов или каких-то случайных людей.