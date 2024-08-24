Суд в Башкирии отменил домашний арест мэру Салавата

Напомним, г-на Миронова обвиняют в превышении должностных полномочий за то, что в августе 2020 года он, без конкурса и торгов, передал коммерческой компании по концессионному соглашению права владения и пользования электросетями Салавата на 50 лет. Правда, уголовное дело против него возбудили только в 2023 году. Правоохранители посчитали, что мэр лишил Салават ежегодной прибыли от работы МУП «Электрические сети». Кроме того, как следует из уголовного дела, этой незаконной сделкой Игорь Миронов «существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, дискредитировал и подорвал авторитет органов местного самоуправления».