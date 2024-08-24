Суд в Башкирии отменил домашний арест мэру Салавата

Верховный суд РБ отменил домашний арест 45-летнему мэру Салавата Игорю Миронову и теперь он может вернуться в кресло руководителя городской администрации.
Главная Фемида Башкирии наложила на чиновника определенные ограничения, которые не связаны с исполнением должностных обязанностей. Поэтому Игорь Геннадьевич снова будет ходить на работу.
Напомним, г-на Миронова обвиняют в превышении должностных полномочий за то, что в августе 2020 года он, без конкурса и торгов, передал коммерческой компании по концессионному соглашению права владения и пользования электросетями Салавата на 50 лет. Правда, уголовное дело против него возбудили только в 2023 году. Правоохранители посчитали, что мэр лишил Салават ежегодной прибыли от работы МУП «Электрические сети». Кроме того, как следует из уголовного дела, этой незаконной сделкой Игорь Миронов «существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, дискредитировал и подорвал авторитет органов местного самоуправления».
Под домашним арестом г-н Миронов находился с августа прошлого года.
Арбитражный суд РБ признал концессионное соглашение недействительным. Незаконной объявили и сделку по изъятию электросетевого хозяйства у «Электрических сетей».
Недавно мэр Салавата прославился еще из-за одного скандала. Он отсудил у местной пенсионерки Светланы Дублистовой чуть больше 70 тысяч рублей за фразу в соцсетях «Вор должен сидеть в тюрьме». Активистка неоднократно обвиняла администрацию города в махинациях.
Первая инстанция — Салаватский городской суд — была на стороне женщины. Однако чиновник подал апелляцию в ВС РБ и выиграл дело. Сначала он просил в качестве возмещения морального вреда 500 тысяч рублей, но ему присудили почти в 10 раз меньше. Пенсионерка не согласилась с этим решением и намерена обжаловать его. Рассмотрение ее жалобы назначено на 24 сентября в шестом кассационном суде в Самаре.