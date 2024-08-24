Проверку по факту избиения подростка начали в Хабаровске

В Хабаровске начата проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в Индустриальном районе. Сотрудники полиции обратили внимание на публикацию в интернете, в которой сообщается о происшествии с участием подростка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".