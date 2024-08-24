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Проверку по факту избиения подростка начали в Хабаровске

Публикация в интернете привлекла внимание полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске начата проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в Индустриальном районе. Сотрудники полиции обратили внимание на публикацию в интернете, в которой сообщается о происшествии с участием подростка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По информации, полученной от авторов публикации, в отношении несовершеннолетнего были причинены телесные повреждения.

«В настоящее время сотрудники отдела полиции проводят тщательную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, и на основании полученных данных будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.