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Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над российскими регионами за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью 24 августа уничтожили семь беспилотников самолетного типа над тремя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей», — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Ночью 24 августа глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения фрагментов сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Губернатор также рассказал, что при падении обломков БПЛА в Воронежской области ранен один человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков этой же ночью написал в Telegram, что мужчина с осколочными ранениями был госпитализирован после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Малиновка Белгородского района.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.