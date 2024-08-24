Силы ПВО уничтожили семь беспилотников над российскими регионами за ночь

«Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей», — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.
Ночью 24 августа глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения фрагментов сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Губернатор также рассказал, что при падении обломков БПЛА в Воронежской области ранен один человек.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков этой же ночью написал в Telegram, что мужчина с осколочными ранениями был госпитализирован после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Малиновка Белгородского района.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.