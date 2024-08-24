Бастрыкин пожаловался Краснову на возвращение дела об избиении ветерана

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обжаловал в Генпрокуратуре решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела об избиении инвалида-ветерана боевых действий на Украине в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина с инвалидностью сделал замечание водителю, неправильно припарковавшему машину. В ответ тот и его знакомый «с целью убийства на почве ненависти по национальному признаку, а также в связи с участием потерпевшего в специальной военной операции» повалили оппонента на землю и избили. «В процессе избиения в общественном месте соучастники в грубой нецензурной форме высказывались о необходимости применения физического и сексуального насилия в отношении русских, а также участников специальной военной операции», — заявили в СК.
Фигурантам дела было предъявлено обвинение в покушении и «совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признакам национальности и принадлежности к определенной социальной группе». Дело было передано в прокуратуру.
Однако прокурор Василеостровского района Петербурга вернул его на дополнительное расследование, решив, что нападавших спровоцировал сам потерпевший. «Надзорное ведомство не приняло во внимание показания потерпевшего и его супруги, доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых», — считают в СК.
Как писала «Фонтанка», Рустам Лакашия и Иракли Мунчава были задержаны 19 декабря после потасовки в Биржевом переулке. По информации издания, потерпевший — 40-летний ветеран — потерял руку еще до участия в боевых действиях на Украине. Причиной конфликта стало замечание из-за неправильно припаркованного Lexus, при этом драку ветеран начал первым, отмечала газета со ссылкой на записи с камер. Кроме того, раньше мужчина уже попадал под следствие из-за причинения тяжкого вреда другому человеку, из-за чего прокурор не признал отсутствие у него руки «беспомощным состоянием».
Обвиняемые настаивали, что не знали о его боевых заслугах, и остановились, когда увидели, что у него нет руки. Высказывания «экстремистского характера» слышала только супруга потерпевшего, другими показаниями они не подтверждаются.
«Впоследствии эту же позицию заняли прокурор г. Санкт-Петербурга Мельник В. Д. и первый заместитель Генерального прокурора РФ Разинкин А. В. Председателем СК России Бастрыкиным А. И. данное решение обжаловано Генеральному прокурору РФ Краснову И. В.», — заявили в Следственном комитете.