Бастрыкин пожаловался Краснову на возвращение дела об избиении ветерана

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина с инвалидностью сделал замечание водителю, неправильно припарковавшему машину. В ответ тот и его знакомый «с целью убийства на почве ненависти по национальному признаку, а также в связи с участием потерпевшего в специальной военной операции» повалили оппонента на землю и избили. «В процессе избиения в общественном месте соучастники в грубой нецензурной форме высказывались о необходимости применения физического и сексуального насилия в отношении русских, а также участников специальной военной операции», — заявили в СК.