Бывшего мэра Межгорья отправили в колонию за выписанные самому себе премии

— Мой подзащитный не признавал свою вину, поскольку ранее был иск прокуратуры по гражданскому делу к нему о незаконном начислении премий, и мы этот процесс выиграли, — прокомментировала РБК-Уфа его адвокат Лиана Файзуллина. — Верховный суд республики признал, что Калугин законно начислял себе премии, именно те, которые инкриминированы по уголовному делу. Решение любого гражданского суда является преюдицией для других судов, но Белорецкий межрайонный суд этого не учел.