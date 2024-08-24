Бывшего мэра Межгорья отправили в колонию за выписанные самому себе премии

Районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшего градоначальника взяли под стражу сразу после оглашения приговора прямо в зале суда.
Как установил Белорецкий межрайонный суд, в 2021 году чиновник незаконно выписывал себе премии на общую сумму 140 тысяч рублей. При этом г-н Калугин не согласовал свои действия с местным горсоветом, который и нанял его на должность сити-менеджера, хотя обязан был это делать.
Своей вины обвиняемый ни во время следствия, ни на суде так и не признал, утверждая, что не превышал «лимита по выплатам премий».
Напомним, руководителя администрации Межгорья арестовали в июне прошлого года при расследовании уголовного дела о присвоении бюджетных денег в особо крупном размере. Тогда следствие указывало на сумму ущерба в размере 1,2 млн рублей, но в итоге она не подтвердилась.
— Мой подзащитный не признавал свою вину, поскольку ранее был иск прокуратуры по гражданскому делу к нему о незаконном начислении премий, и мы этот процесс выиграли, — прокомментировала РБК-Уфа его адвокат Лиана Файзуллина. — Верховный суд республики признал, что Калугин законно начислял себе премии, именно те, которые инкриминированы по уголовному делу. Решение любого гражданского суда является преюдицией для других судов, но Белорецкий межрайонный суд этого не учел.
Адвокат сообщила, что бывший мэр обжалует приговор.
Сразу после задержания Вячеслава Калугина арестовали и отправили в СИЗО, но в конце августа меру пресечения сменили на домашний арест. А потом Верховный суд РБ снова вернул его под стражу. А теперь уже районная Фемида отправила экс-чиновника в колонию.
Отметим, Калугина назначили на пост врио главы Межгорья в апреле 2021 года после досрочной отставки Ильи Терехова. Он занимал его до июля 2023 года. Сейчас обязанности мэра Межгорья исполняет бизнес-шериф города Александр Чоловский.