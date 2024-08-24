Неизвестный напал с ножом на людей в Германии во время 650-летия города

В британском городе Саутпорт в результате атаки на детскую танцевальную студию были убиты три девочки. Произошедшее вызвало массовые протесты ультраправых в стране. Обвинения в нападении были предъявлены 17-летнему Акселю Рудакубане, его арестовали. Подросток родился в Кардиффе, столице Уэльса, его семья родом из Руанды.