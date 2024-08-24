СМИ сообщили об аресте трейлера фигуранта дела о теракте на Крымском мосту

«Имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту попало под арест — речь идет о земельном участке, двух нежилых помещениях и трейлере», — проинформировало агентство.
Уточняется, что судом был арестован земельный участок в 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, под ограничения попал трейлер 2022 года выпуска.
Ранее, 23 августа, СМИ сообщили об аресте квартиры фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Кадастровая стоимость арестованной квартиры площадью 63 кв. м оценивается в 1,8 млн рублей.
28 февраля председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил об установлении СК всех обстоятельств теракта на Крымском мосту. Обвинение предъявили Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела являются гражданами России, Армении и Украины.
Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.