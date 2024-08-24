В Пролетарске ликвидировали пожар в балке и жилых домах на площади 15 га

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, охвативший балку и жилые дома, в Пролетарске Ростовской области. Сухая растительность горела на площади в 14,9 га, а строения — на 360 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГУ МЧС России по региону.
— Пострадавших нет, — объявили в экстренном ведомстве.
Напомним, по информации региональной службы МЧС, в 19.30 местные жители сообщили о возгорании сухого камыша вдоль балки.
— Из-за сильного ветра огонь перекинулся на улицу Колпакова, — прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов. — Пожару был присвоен повышенный, третий, ранг сложности.
К тушению было привлечено 37 человек, задействовано 12 единиц техники. Вскоре количество спецмашин было увеличено до 23.
В четыре часа утра в региональном МЧС сообщили о полной ликвидации пожара. Таким образом, с крупным возгоранием справились за восемь с лишним часов.