В Пролетарске ликвидировали пожар в балке и жилых домах на площади 15 га

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, охвативший балку и жилые дома, в Пролетарске Ростовской области. Сухая растительность горела на площади в 14,9 га, а строения — на 360 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГУ МЧС России по региону.