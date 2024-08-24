40-летний мужчин перевел мошенникам 150 тысяч рублей в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что в мессенджере ему позвонила девушка и представилась якобы менеджером крупной инвестиционной компании. Она убедила мужчину, что их сотрудничество будет выгодным. Он согласился принять помощь профессионального трейдера и начал инвестировать деньги. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Договорившись с лжеброкером житель Усолья-Сибирского скачал приложение по отправленной ему ссылке и оформил брокерский счет. Несколько раз мужчина пополнял счет небольшими суммами и выводил прибыль в размере 1 700 рублей. После чего аферист предложил ему внести более крупную сумму для якобы большей прибыли, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Мужчина доверился мошеннице и взял кредит в банке. После чего положил на счет 150 тысяч рублей. В этот же день онлайн-кабинет жертвы заблокировался, а девушка исчезла с радаров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 61-летний педагог-психолог из Иркутской области дважды стала жертвой мошенников.