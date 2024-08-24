40-летний мужчин перевел мошенникам 150 тысяч рублей в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что в мессенджере ему позвонила девушка и представилась якобы менеджером крупной инвестиционной компании. Она убедила мужчину, что их сотрудничество будет выгодным. Он согласился принять помощь профессионального трейдера и начал инвестировать деньги. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.