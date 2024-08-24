«Красавчики! Дух захватывает!»: самолет МС-21 и истребители показали фигуры высшего пилотажа в небе над Иркутском

Но гвоздем программы, конечно же, стало выступление опытных пилотов. Шесть самолетов Су-30 СМ и группа «Русских витязей» показали жителям и гостям областного центра фигуры высшего пилотажа. Также провели полеты на МС-21−300, Су-30СМ и Як-130.