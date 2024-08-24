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«Красавчики! Дух захватывает!»: самолет МС-21 и истребители показали фигуры высшего пилотажа в небе над Иркутском

Истребители показали фигуры высшего пилотажа в небе над Иркутском.
Источник: Комсомольская правда

— Как это здорово, синхронно, красиво!

— Можно бесконечно смотреть! — восхищаются люди в сети полетом «Русских витязей» и МС-21.

В Иркутске 24 августа 2024 года состоялось празднование 90-летия авиазавода. В честь провели праздничную программу в парке Комсомольский. Какой же был аншлаг!

Зрители смогли послушать выступления иркутских артистов, дети приняли участие в интерактивном шоу, в мастер-классах и показали свои навыки в настольных играх.

Видео выступления Русских Витязей в Иркутске 2024

Но гвоздем программы, конечно же, стало выступление опытных пилотов. Шесть самолетов Су-30 СМ и группа «Русских витязей» показали жителям и гостям областного центра фигуры высшего пилотажа. Также провели полеты на МС-21−300, Су-30СМ и Як-130.

К счастью, 24 августа все сложилось удачно! И погода прекрасная, и зрители довольны.

— Сын сказал, как вырастет, летчиком станет! Будет летать как «Русские витязи», — делится мама счастливого ребенка.