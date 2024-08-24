У красноярской предпринимательницы «интернет-друг» выманил почти 9 млн рублей

С неизвестного аккаунта в телеграме жительнице Красноярска пришло сообщение. Незнакомец представился Александром и спросил: «Как дела?».
Собеседники общались на различные темы, «виртуальный друг» рассказал ей о своём переезде в Европу, а в конце февраля поделился с краснояркой «доступным способом подзаработать».
На тот момент женщина была подавлена из-за личных проблем, поэтому решила довериться, как ей казалось, приятелю и согласилась. По его наставлению она зарегистрировалась на фейковой инвестиционной бирже и перечислила туда первые 400 тыс. рублей.
Аферист продолжал пользоваться уязвимым состоянием своей жертвы и увеличивал суммы «вложений». Уже в апреле женщина взяла ради мнимого заработка первый кредит на 1 млн рублей.
В личном кабинете фейковой инвестиционной биржи создавалась видимость огромной прибыли. В мае злоумышленник сообщил, что грядёт «большая сделка», ради которой потребуется «крупная сумма денег».
Красноярка снова направилась в банк и оформила кредит на 4 млн рублей. После этого, в надежде получить долгожданный доход, она обратилась к своей подруге и заняла у неё 3 млн руб. Вырученные суммы также отправились на фейковую биржу.
И лишь когда мошенник очистил переписку, а доступ на криптобиржу стал недоступен, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью к правоохранителям.