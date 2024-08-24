На помощь людям: спасателей МЧС направили в подтопленный район Хабаровского края

На Амуре гребень паводка проходит между селом Нижнеспасское ЕАО и Хабаровском. Ниже по течению за сутки наблюдаются подъемы уровней воды на 3−15 сантиметров. На участке от Хабаровска до села Елабуга фиксируются неблагоприятные уровни воды с превышением на 8−19 сантиметров. В течение ближайших двух суток в районе Хабаровска существенных изменений уровня воды не прогнозируется. Паводковая ситуация находится под наблюдением специалистов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.