На помощь людям: спасателей МЧС направили в подтопленный район Хабаровского края

Вечером 23 августа в район имени Лазо прибыли спасатели для помощи пострадавшим от подтоплений. В составе двух групп, направленных в поселки Сидима и Золотой, находятся 11 человек и пять единиц техники, включая две лодки и беспилотник. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Вчера в МЧС сообщили о проблемах с дорогами в районе имени Лазо. Размыв дорожного полотна и переливы нарушили связь с поселком Сукпай. Проезд в села Среднехорский и Гвасюги возможен только для грузовиков и автомобилей с высокой проходимостью.
За последние сутки ситуация с подтоплениями в районе имени Лазо осталась прежней. Также нет изменений в обстановке в Вяземском и Комсомольском районах.
В Бикинском районе вода отступила с участков дорог в селе Лончаково, на данный момент подтоплений там нет.
В Хабаровском районе вода затопила еще четыре участка в селе Корсаково-2 и один участок внутрипоселковой дороги в селе Елабуга.
«По состоянию на утро 24 августа, на территории Хабаровского края в 11 населенных пунктах подтоплены 40 приусадебных участков, 263 дачных участка, семь участков внутрипоселковых дорог и участок межпоселковой дороги», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Согласно данным гидрологов, после прошедших дождей на малых реках муниципального района имени Лазо и Хабаровского района существует вероятность повышения уровней воды на 0,5−0,7 метра, в некоторых местах возможен выход воды на пойму.
На Амуре гребень паводка проходит между селом Нижнеспасское ЕАО и Хабаровском. Ниже по течению за сутки наблюдаются подъемы уровней воды на 3−15 сантиметров. На участке от Хабаровска до села Елабуга фиксируются неблагоприятные уровни воды с превышением на 8−19 сантиметров. В течение ближайших двух суток в районе Хабаровска существенных изменений уровня воды не прогнозируется. Паводковая ситуация находится под наблюдением специалистов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.