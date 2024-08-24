В Челябинске пьяный водитель устроил тройное ДТП

Накануне вечером в Челябинске столкнулись сразу три легковых автомобиля. Обошлось без пострадавших, но прибывшие на место ДТП инспекторы обнаружили, что один из водителей пьян. Поскольку мужчина не первый раз попадается за рулем подшофе, нарушителя доставили в отдел полиции — ему грозит уголовная ответственность, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Авария случилась на Свердловском тракте, за Китайским рынком. Так совпало, что все столкнувшиеся машины японского производства: Nissan, Mitsubishi и Suzuki. Пьяный водитель управлял первой из них.
Нарушителю 44 года. На его счету не только административный штраф за нетрезвую езду, но и уголовный приговор.