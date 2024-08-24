В Челябинске пьяный водитель устроил тройное ДТП

Накануне вечером в Челябинске столкнулись сразу три легковых автомобиля. Обошлось без пострадавших, но прибывшие на место ДТП инспекторы обнаружили, что один из водителей пьян. Поскольку мужчина не первый раз попадается за рулем подшофе, нарушителя доставили в отдел полиции — ему грозит уголовная ответственность, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.