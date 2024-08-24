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Мусорный полигон в Новороссийске горит вторые сутки

В Новороссийске вторые сутки тушат мусорный полигон. Напомним, огонь охватил территорию 23 августа и распространился на 2000 кв. метров. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) мэра города-героя Андрея Кравченко.

Источник: Reuters

Пламя не удается ликвидировать второй день. Для этого увеличили количество техники и людей. всю ночь оперативные службы боролись с возгоранием.

— Площадь пожара уменьшилась и составляет два очага площадью 200 кв метров и 500 кв метров. В ликвидации задействованы два пожарных расчета, три самосвала, две водовозки, бульдозер и экскаватор, — написал Андрей Кравченко.

Как раннее сообщало информагентство, угрозы распространения огня нет. Основные работы проводятся на вершине свалки.

Дополнительные силы привлекли для тушения пожара в Новороссийске.

Угрозы распространения огня нет.

пожары