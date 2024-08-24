Мусорный полигон в Новороссийске горит вторые сутки

Пламя не удается ликвидировать второй день. Для этого увеличили количество техники и людей. всю ночь оперативные службы боролись с возгоранием.
— Площадь пожара уменьшилась и составляет два очага площадью 200 кв метров и 500 кв метров. В ликвидации задействованы два пожарных расчета, три самосвала, две водовозки, бульдозер и экскаватор, — написал Андрей Кравченко.
Как раннее сообщало информагентство, угрозы распространения огня нет. Основные работы проводятся на вершине свалки.
Дополнительные силы привлекли для тушения пожара в Новороссийске.
Угрозы распространения огня нет.