Семья с ребенком не смогла вылететь из Кольцово без свидетельства о рождении

Женщина рассказала E1.RU, что приехала с мужем и ребенком в Кольцово заранее. Во время регистрации она решила уточнить, пригодится ли на регистрации свидетельство о рождении ребенка, на что, утверждает Наталья, подучила отрицательный ответ. Документ убрали в чемодан, который затем сдали. На посадке же семью не пустили в самолет из-за отсутствия свидетельства.