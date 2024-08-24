Семья с ребенком не смогла вылететь из Кольцово без свидетельства о рождении

Семья с десятимесячным малышом не смогла вылететь из Екатеринбурга в Москву, куда отправила все свои вещи. Вылет был назначен на утро 23 августа из Кольцово в Шереметьево рейсом «Аэрофлота». Мать малыша Наталья утверждает, что недопонимание, из-за которого семья не попала на самолет, произошло по вине представителей аэропорта и авиакомпании.
Женщина рассказала E1.RU, что приехала с мужем и ребенком в Кольцово заранее. Во время регистрации она решила уточнить, пригодится ли на регистрации свидетельство о рождении ребенка, на что, утверждает Наталья, подучила отрицательный ответ. Документ убрали в чемодан, который затем сдали. На посадке же семью не пустили в самолет из-за отсутствия свидетельства.
По словам Натальи, билеты до Москвы были куплены на последние деньги. Вещи семья заранее отправила в Москву грузовыми авиалиниями. Переговоры с представителями аэропорта не дали результатов — женщине предложили написать претензию, по которой деньги могут вернуть не ранее, чем через 30 дней.
В пресс-службе Кольцово «КП-Екатеринбург» пояснили, что, согласно законодательству, пассажиры должны были иметь свидетельство о рождении ребенка с собой. Инцидент же действительно произошел, но не совсем так, как рассказывает Наталья.
— Пассажиры пришли на стойку с документами на ребенка в чемодане, предъявили их агенту по регистрации и после получения посадочных талонов убрали обратно в чемодан. Агент по регистрации не сообщала пассажирам, что свидетельство о рождении им больше не понадобиться. Это подтверждается средствами аудиовизуального контроля, — рассказали «КП-Екатеринбург» в Кольцово.
Таким образом, пассажиры прошли регистрацию, но на контроле не смогли предоставить свидетельство о рождении на ребенка. В пресс-службе «Аэрофлота» редакции рассказали, что пассажиру необходимо предоставить удостоверение личности на этапе посадки согласно правилам воздушных перевозок (пункт 6.1.2). С правилами пассажир должен ознакомиться, оформляя билеты на сайте.
— В соответствии с данными объективного видеоконтроля указанные пассажиры не прошли процедуру досмотра и проверки документов в «стерильную» зону аэровокзала, и, как следствие, не явились на процедуру посадки в самолет в соответствии с временем, указанном в посадочных талонах, — сообщила «КП-Екатеринбург» пресс-служба «Аэрофлота».
Регистрацию на рейс же осуществляют сотрудники аэропорта, отметили в авиакомпании. В Кольцово добавили, что уточнить правила прохождения регистрации и предполетных процедур можно в справочно-информационной службе аэропорта на стойке, на сайте, а также по телефону 226−85−82.