В Хабаровске осудили водителя за езду с поддельными правами другого государства

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который ездил с поддельным водительским удостоверением иностранного государства. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным правоохранителей, 40-летний мужчина купил поддельное водительское удостоверение Республики Таджикистан и в ноябре 2023 года предъявил его инспекторам ГИБДД во время проверки документов.
В суде хабаровчанин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
«С учетом позиции прокуратуры Железнодорожного района Хабаровска суд назначил подсудимому наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы», — уточнили в надзорном ведомстве.
Приговор в законную силу не вступил.