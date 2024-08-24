Операторы сотовой связи, сотрудники Центробанка, портала Госуслуг и ФСБ — рассказываем об уловках мошенников

В омской полиции и прокуратуре Омской области рассказали о новых жертвах дистанционных мошенников. Схемы у аферистов старые, однако омичи продолжают им верить. Только за последнюю неделю было зарегистрировано четыре случая телефонного мошенничества. Общая сумма похищенного составила около четырех миллионов рублей.
Самую большую, в размере 1, 8 млн, отдала аферистам воспитательница детского сада. Омичка рассказала, что в мессенджер ей позвонила сотрудница портала «Госуслуги».
«Ваш личный кабинет взломали злоумышленники, — сообщила она. — И прямо сейчас пытаются оформить на ваше имя кредиты в нескольких банках».
Затем жертве позвонил липовый сотрудник Центробанка, который посоветовал женщине перевести все ее сбережения на некий безопасный счет, чтобы уберечь их от п. Омичка так и сделала и потеряла все деньги.
Чтобы обмануть 52-летнюю жительницу Полтавского района, мошенники создали в мессенджере фейковый профиль ее бывшего руководителя. От его имени они написали, что в организации произошла утечка персональных данных. Ими воспользовались мошенники и скоро с ней свяжется представитель ФСБ.
Тот действительно связался и даже липовое удостоверение на камеру показал. Лже-эфэсбешник заявил селянке, что ее деньги пошли на финансирование террористических организаций. Чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо следовать инструкциям специалиста Росфинмониторинга, который ей позвонит.
Испуганная женщина выполнила все требования мошенников и через функцию «демонстрация экрана» сама предоставила им доступ к своему банковскому приложению, где обнаружила заявку на кредит в размере 910 000 рублей.
Для закрытия долга и снижения банковского коэффициента аферисты предложили ей оформить новый заем. Женщина сбегала в банк и перевела им все полученные в кредит деньги.
На следующий день мошенники пытались вынудить свою жертву взять еще один кредит. Однако на этот раз, поговорив с сотрудниками банка, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В общей сложности у нее похитили 740 000 рублей.
Почти 120 000 рублей потеряла пожилая жительница Кировского округа города Омска. Она поверила неизвестному, представившемуся представителем оператора сотовой связи. Под предлогом необходимости продлить договор на обслуживание, тот выманил у нее пароли от личного кабинета на Госуслугах.
Еще одна пожилая омичка лишилась более 900 000 рублей, решив заработать на инвестициях: все указания «наставника» она выполнила, не получив в итоге ни прибыли, ни своих вложений.
«Важно помнить, если позвонили неизвестные, которые представляются сотрудниками операторов связи, правоохранительных органов, кредитных учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления и просят сообщить какие-либо коды для входа в личные кабинеты — это мошенники!» — предупреждают в прокуратуре Омской области.
В целом с начала года в регионе зарегистрировано уже 3749 дистанционных мошенничеств. Ущерб составил 998,5 млн рублей.