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В Красноярске полицейские провели рейд после драки мигрантов

Об этом рассказали в ГУ МВД России по краю.

Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю

Вечером 20 августа в отдел полиции поступило сообщение о драке во дворе. Сотрудники выехали на место и обнаружили иностранцев. Их увезли в отдел. Проверка показала, что в стране они находятся законно.

Мужчины рассказали, что конфликт произошел случайно, они друг друга не знали. 24-летнего парня якобы насильно усадили в чужое авто, но он пояснил, что сел сам.

После этого инцидента полицейские вновь нагрянули в район и провели рейд. Они проверили 37 мигрантов, четырех из которых доставили в отдел.

Ранее рассказывали, что в Красноярске задержали детей-мигрантов, торговавших табаком.