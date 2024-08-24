В Красноярске полицейские провели рейд после драки мигрантов

Вечером 20 августа в отдел полиции поступило сообщение о драке во дворе. Сотрудники выехали на место и обнаружили иностранцев. Их увезли в отдел. Проверка показала, что в стране они находятся законно.
Мужчины рассказали, что конфликт произошел случайно, они друг друга не знали. 24-летнего парня якобы насильно усадили в чужое авто, но он пояснил, что сел сам.
После этого инцидента полицейские вновь нагрянули в район и провели рейд. Они проверили 37 мигрантов, четырех из которых доставили в отдел.
Ранее рассказывали, что в Красноярске задержали детей-мигрантов, торговавших табаком.