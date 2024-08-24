Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Назарово мужчина попытался переехать судебного пристава из-за долгов

Об этом инциденте рассказали в СК по Красноярскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Все произошло еще в начале месяца. К жителю Назарово пришла девушка-пристав, чтобы изъять автомобиль из-за долгов по ЖКХ.

Мужчина сел в авто и начал сдавать назад, где стояла сотрудница. Она быстро отошла от автомобиля, а затем затормозила авто руками. Правда, нарушитель все равно уехал. Его быстро задержали.

Весь инцидент попал на видеозапись. Его увидел глава СК РФ Александр Бастрыкин. Доклада о расследовании поручили предоставить главе Следкома.

Было возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти. Теперь мужчине грозит штраф от 200 тысяч или лишения свободы до 5 лет.