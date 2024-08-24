В Назарово мужчина попытался переехать судебного пристава из-за долгов

Все произошло еще в начале месяца. К жителю Назарово пришла девушка-пристав, чтобы изъять автомобиль из-за долгов по ЖКХ.
Мужчина сел в авто и начал сдавать назад, где стояла сотрудница. Она быстро отошла от автомобиля, а затем затормозила авто руками. Правда, нарушитель все равно уехал. Его быстро задержали.
Весь инцидент попал на видеозапись. Его увидел глава СК РФ Александр Бастрыкин. Доклада о расследовании поручили предоставить главе Следкома.
Было возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти. Теперь мужчине грозит штраф от 200 тысяч или лишения свободы до 5 лет.