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В ГУФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 авг — РИА Новости. Пострадавшие во время захвата заложников в ИК Волгоградской области сотрудники УФСИН находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН региона.

Источник: © РИА Новости

В пятницу ФСИН России сообщала, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.

«Пострадавшие в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Ранее власти сообщили, что пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ в больницы в Волгограде. Один пациент был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1.