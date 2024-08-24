В ГУФСИН рассказали о состоянии пострадавших в волгоградской колонии

Ранее власти сообщили, что пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской ЦРБ в больницы в Волгограде. Один пациент был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1.