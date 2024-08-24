«Семь семей остались без крыши над головой»: многоквартирный дом загорелся на улице Иосифа Уткина в Иркутске

Пожар начался утром на улице Иосифа Уткина, 12 в Иркутске. Огонь поглотил территорию в 200 квадратных метров. Потушили все быстро, но спасти квартиры собственников не удалось. Стало известно, что по адресу проживало семь семей. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Всех жителей оперативно эвакуировали. Медицинская помощь понадобилась одной женщине 70 лет. Сейчас все уехали к родственникам. Двум семьям предложили маневренный фонд (прим. ред. — временное место для проживания). В одной из квартир живет мужчина на инвалидной коляске. По поручению мэра Руслана Болотова отрабатываем его размещение в госпитале ветеранов, — сказала заместитель мэра, председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.
Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара, а комитет по управлению Правобережным округом вместе с управляющей компанией в ближайшее время проведут обследование дома. Возможно, его еще можно отремонтировать и вернуть всех жителей в их квартиры.