«Семь семей остались без крыши над головой»: многоквартирный дом загорелся на улице Иосифа Уткина в Иркутске

— Всех жителей оперативно эвакуировали. Медицинская помощь понадобилась одной женщине 70 лет. Сейчас все уехали к родственникам. Двум семьям предложили маневренный фонд (прим. ред. — временное место для проживания). В одной из квартир живет мужчина на инвалидной коляске. По поручению мэра Руслана Болотова отрабатываем его размещение в госпитале ветеранов, — сказала заместитель мэра, председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.