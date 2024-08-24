Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников

«В ИК-19 после захвата заложников работает оперативно-следственная группа. Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных», — сказал собеседник агентства. По его словам, в том числе устанавливается, как на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны, компоненты для взрывного устройства. Также ведутся проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов.