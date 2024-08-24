Рейс в Калининград из Нижнего Новгорода задержали на 7 часов

В итоге самолет смог вылететь лишь в 00.54 24 августа, судя по данным онлайн-табло. В чем была причина задержки — пока не сообщается. Напомним, этим летом авиарейс из Нижнего Новгорода в Ереван задержали почти на 9 часов. А рейс из Нижнего Новгорода в Египет вылетел с задержкой в 8 часов.