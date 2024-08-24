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Рейс в Калининград из Нижнего Новгорода задержали на 7 часов

Причины задержки сейчас выясняются.

Источник: РИА "Новости"

Изрядно поволноваться минувшей ночью пришлось пассажирам рейса «Нижний Новгород — Калининград». Рейс N4−860 авиакомпании Nordwind Airlines неожиданно для всех задержали на семь часов.

Изначально из нижегородского аэропорта пассажиры должны были вылететь в 17.35.

«Зарегистрировались, прошли на посадку, сели в самолет, — рассказывают в соцсетях пассажиры. — Но потом что-то пошло не так. Больше часа мы просидели в душном салоне, после чего нам объявили, что нужно вернуться назад в здание аэропорта. Дело якобы в какой-то неисправности».

В итоге самолет смог вылететь лишь в 00.54 24 августа, судя по данным онлайн-табло. В чем была причина задержки — пока не сообщается. Напомним, этим летом авиарейс из Нижнего Новгорода в Ереван задержали почти на 9 часов. А рейс из Нижнего Новгорода в Египет вылетел с задержкой в 8 часов.