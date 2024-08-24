В Челябинске полицейские выявили квартиры с 17 нелегалами

Челябинские полицейские выявили четыре квартиры, где фиктивно числилось 17 иностранных граждан. Проверка проводилась по адресам с массовой регистрацией в Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах. Выяснилось, что женщины в возрасте от 26 до 68 лет за деньги прописывали у себя иностранцев.