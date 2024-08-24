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В Челябинске полицейские выявили квартиры с 17 нелегалами

Полицейские обнаружили фиктивную прописку в четырех квартирах в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Челябинские полицейские выявили четыре квартиры, где фиктивно числилось 17 иностранных граждан. Проверка проводилась по адресам с массовой регистрацией в Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах. Выяснилось, что женщины в возрасте от 26 до 68 лет за деньги прописывали у себя иностранцев.

— На основании собранных материалов в районных отделах полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина), — сообщили в полиции.

В указанных квартирах мигранты, по данным показаний свидетелей и осмотра, не проживали. Все 17 нелегалов уже сняты с миграционного учета.