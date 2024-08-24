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«Тойота» врезалась в бетонный столб в Хабаровском крае

Женщина не справилась с управлением и попала в аварию в Комсомольске.

24 августа в Комсомольске произошла авария. Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в бетонный столб. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ДТП произошло около 10:50 в районе дома № 86 улицы Лазо. Женщина 1986 года рождения на автомобиле «Тойота Крест» ехала со стороны Северного шоссе в сторону улицы Водонасосной.

«Водитель не обеспечила контроль за движением и не справилась с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части влево и наехал на бетонный столб для электросетей. Это привело к повреждению дорожного ограждения», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.

Наезд на столб обошелся без пострадавших. Но автомобиль получил серьезные повреждения.