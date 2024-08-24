«Тойота» врезалась в бетонный столб в Хабаровском крае

24 августа в Комсомольске произошла авария. Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в бетонный столб. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ДТП произошло около 10:50 в районе дома № 86 улицы Лазо. Женщина 1986 года рождения на автомобиле «Тойота Крест» ехала со стороны Северного шоссе в сторону улицы Водонасосной.
«Водитель не обеспечила контроль за движением и не справилась с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части влево и наехал на бетонный столб для электросетей. Это привело к повреждению дорожного ограждения», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
Наезд на столб обошелся без пострадавших. Но автомобиль получил серьезные повреждения.