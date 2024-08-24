«Тойота» врезалась в бетонный столб в Хабаровском крае

«Водитель не обеспечила контроль за движением и не справилась с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части влево и наехал на бетонный столб для электросетей. Это привело к повреждению дорожного ограждения», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.