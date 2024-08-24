ПВО уничтожили БПЛА над двумя областями

«Двадцать четвертого августа около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.