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ПВО уничтожили БПЛА над двумя областями

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 9.00 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать четвертого августа около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.