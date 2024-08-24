Пермяки стали чаще болеть инфекционными заболеваниями

Сезонный подъем заболеваемости в этом году начался раньше обычного, а впереди окончание каникул и отпусков. 1 сентября дети пойдут в школы, студенты на учебу, а значит, общение станет еще более плотным, а ведь это обстоятельство является одним из условий для быстрого распространения инфекции.
— Мы действительно отмечаем, что начался рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов. — Сейчас начинается формирование коллективов, что приводит к более тесному контакту между людьми и активному распространению инфекции.
Помимо роста случаев ОРВИ и COVID-19 эпидемиологи отмечают сезонный рост энтеровирусной инфекции. Начался он в конце июня — начале июля. Сейчас на территории Пермского края циркулирует четыре типа этого вируса, которые вызывают так называемые малые формы.
— А вот, к сожалению, на территории других регионов России и за границей циркулируют уже другие типы вируса, которые могут вызвать серозные менингиты.
Также среди заболевших сейчас детей медики регистрирует коклюш.
— К сожалению, иммунитет от вакцинации, которая входит в Национальный календарь прививок, в 7−14 лет у ребенка ослабевает, поэтому заболевание это встречается.
В течение всего года в Пермском крае регистрируется внебольничные пневмонии, в конце лета — начале осени они тоже нередки. Чаще всего этой болезни подвержены взрослые, и потому пациентам из группы риска — лицам с хроническими заболеваниями и людям 65 +, рекомендовано пройти вакцинацию от пневмококовой инфекции.
Что касается еще одного серьезного заболевания — кори, то в августе в Пермском крае не было зарегистрировано ни одного случая заражения, но эпидемиолог напомнил об обязательных прививках от этой инфекции.
— А вскоре нас ожидает сезонный подъем ОРВИ и гриппа. А чтобы противостоять этому заболеванию, специалисты рекомендуют всем жителям Прикамья вакцинироваться, — напомнил специалист.