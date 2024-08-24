Пермяки стали чаще болеть инфекционными заболеваниями

Сезонный подъем заболеваемости в этом году начался раньше обычного, а впереди окончание каникул и отпусков. 1 сентября дети пойдут в школы, студенты на учебу, а значит, общение станет еще более плотным, а ведь это обстоятельство является одним из условий для быстрого распространения инфекции.