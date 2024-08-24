Из-за квартиры для ребенка-инвалида в Омске заведут уголовное дело

Омичка, воспитывающая пятилетнего ребенка-инвалида, пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Она написала в Информационный центр СК.
Как рассказала женщина, из-за инвалидности ее сын имеет право на внеочередное предоставление жилья. В прошлом году права ребенка были подтверждены судом, однако до настоящего времени решение суда не исполнено.
Более того, размещенная компетентными органами на сайте Госзакупок заявка на приобретение жилья для мальчика, не соответствует требованиям его программы реабилитации.
В итоге женщина вынуждена арендовать нужную квартиру за свой счет. Ее хождения по инстанциям результата не принесли.
«По обращению омички председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в СУ СКР по Омской области.