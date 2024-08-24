В пермской электричке контролёры спасли жизнь мужчине, которому стало плохо

Первую помощь пожилому мужчине, которому стало плохо, оказали кассиры-контролёры Галина Алексеева и Галина Горбунова. Благодаря их оперативным действиям удалось дождаться профессиональных медиков, которые оказали дальнейшую помощь пенсионеру. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.