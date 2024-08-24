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В пермской электричке контролёры спасли жизнь мужчине, которому стало плохо

Они успели оказать первую помощь до приезда скорой.

Источник: Аргументы и факты

Контролёры спасли жизнь мужчины, которому стало плохо в пермской электричке.

Историю спасения опубликовало официальное сообщество Пермской пригородной компании в соцсети «Вконтакте». Случай произошёл 20 августа. В тот день пожилая супружеская пара поехала на электричке на дачу.

«Вдруг 80-летнему мужчине стало плохо. В результате оказания первой помощи и вызванной карете скорой медпомощи пенсионера удалось спасти», — рассказали в Пермской пригородной компании.

Первую помощь пожилому мужчине, которому стало плохо, оказали кассиры-контролёры Галина Алексеева и Галина Горбунова. Благодаря их оперативным действиям удалось дождаться профессиональных медиков, которые оказали дальнейшую помощь пенсионеру. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

После пережитого супружеская пара и их родственники не забыли тех, кто помог в первые минуты.

«Семья обратилась с благодарностью в АО ППК, а гендиректор компании наградил сотрудниц ведомственной наградой», — рассказали в пригородной компании.

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