Омич лишился около 1,7 миллиона из-за «Госуслуг» и «Пенсионного фонда»

В омскую полицию обратился местный житель с заявлением о хищении. Омичу позвонил «представитель пенсионного фонда» и сообщил, что в трудовой стаж мужчины не вошли два года. Для решения этого вопроса нужно записаться на личный приём. Чтобы это сделать, нужно продиктовать код, который пришёл потерпевшему в смс-сообщении.
Позже омичу перезвонила девушки и рассказала, что личный кабинет на сайте «Госуслуг» взломан, и мошенники пытаются оформить кредит от имени мужчины. В третий раз заявителю позвонил «представитель росфинмониторинга». Для сохранения денег он порекомендовал перевести все накопления на «безопасный счёт».
Для этого омич купил новый телефон и установил на него специальное приложение. За неделю потерпевший обналичил свои сбережения в сумме 840 тысяч рублей, снял с кредитной карты 100 тысяч рублей, оформил несколько займов и взял у друзей ещё 300 тысяч рублей. Все деньги он перевёл на указанные аферистами счета.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».