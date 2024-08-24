Омич лишился около 1,7 миллиона из-за «Госуслуг» и «Пенсионного фонда»

Для этого омич купил новый телефон и установил на него специальное приложение. За неделю потерпевший обналичил свои сбережения в сумме 840 тысяч рублей, снял с кредитной карты 100 тысяч рублей, оформил несколько займов и взял у друзей ещё 300 тысяч рублей. Все деньги он перевёл на указанные аферистами счета.