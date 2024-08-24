В домах в микрорайоне Тенистый в Воронеже отключили воду

В домах микрорайона Тенистый Советского района отключили воду утром в субботу 24 августа. Причиной стала коммунальная авария на водоводе. Ее сейчас ликвидируют специалисты «РВК-Воронеж», сообщили в мэрии.
Работы проводятся на водоводе диаметром 400 мм.
— Специалисты приложат все усилия, чтобы в максимально короткие сроки возобновить подачу воды. Ввиду планируемого небольшого срока устранения аварийной ситуации решение об организации подвоза воды пока не принималось, — пояснили в городской администрации.