Полковник Ходаренок: до выборов в США не стоит ждать перелома на фронтах СВО

До выборов президента США осталось два с половиной месяца. Когда определится победитель в этой гонке, тогда в Белом доме и будет сформулировано окончательное и долговременное отношение к конфликту на Украине. Каким бы образом не выглядело отношение к происходящим процессам в Вашингтоне, но именно США являются на сегодня единственной сверхдержавой в мире, и в Белом доме по-прежнему достаточно действенных рычагов воздействия как на Киев, так и на Москву.