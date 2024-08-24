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Пострадавшие в ИК-19 сотрудники УФСИН остаются в тяжелом состоянии

В Волгоградской области рассказали о состоянии пострадавших в ИК-19.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Волгоградской правде.ру» в облздраве, все пострадавшие накануне при ЧП в исправительной колонии сотрудники УФСИН получают полный комплекс необходимой медицинской помощи в опорных медучреждениях областного центра.

Пациент 1983 г. р. находится в ГКБСМП № 25 в состоянии средней степени тяжести.

Еще 3 пациента проходят лечение в областной клинической больнице № 1: двое мужчин 1979 г. р. в тяжелом состоянии, а состояние мужчины 1988 г. р. оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что накануне днем четверо преступников захватили заложников в ИК-19 в Суровикино. Позже силовики взяли штурмом исправительное учреждение и ликвидировали преступников. Участники операции по освобождению заложников не пострадали.