«Поднялся ввысь и сделал резкий поворот»: лётчик-испытатель прокомментировал невероятный трюк самолета МС-21 над Иркутском

В честь 90-летия авиазавода в Иркутске 24 августа устроили настоящее шоу. Жители и гости областного центра смогли полюбоваться мастерством, фигурами высшими пилотажа, от «Русских Витязей», а также полетом нового пассажирского самолета МС-21. И каким… На глазах у тысяч зрителей лайнер выполнил, казалось бы, совершенно невероятный трюк — почти под углом 90 градусов поднялся ввысь, а потом сделал резкий поворот. Такой же «фокус» иркутяне видели и во время тренировочного полета за пару дней до самого шоу. Зрелище, мягко говоря, впечатлило! Мертвая петля? Многие приняли увиденное именно за нее. Но, как оказалось, это другой маневр…