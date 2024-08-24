«Поднялся ввысь и сделал резкий поворот»: лётчик-испытатель прокомментировал невероятный трюк самолета МС-21 над Иркутском

В честь 90-летия авиазавода в Иркутске 24 августа устроили настоящее шоу. Жители и гости областного центра смогли полюбоваться мастерством, фигурами высшими пилотажа, от «Русских Витязей», а также полетом нового пассажирского самолета МС-21. И каким… На глазах у тысяч зрителей лайнер выполнил, казалось бы, совершенно невероятный трюк — почти под углом 90 градусов поднялся ввысь, а потом сделал резкий поворот. Такой же «фокус» иркутяне видели и во время тренировочного полета за пару дней до самого шоу. Зрелище, мягко говоря, впечатлило! Мертвая петля? Многие приняли увиденное именно за нее. Но, как оказалось, это другой маневр…
КП-Иркутск поговорила с авиаэкспертом и заслуженным летчиком-испытателем СССР Виктором Заболотским. И спросили о том, что был за трюк и легко ли выполнять их на гражданских самолетах.
— Судя по видео, которое я посмотрел, МС-21 сделал что-то вроде «Поворота на горке». Пилоты должны положить судно на крыло, чтобы тот не начал терять высоту, и опустить нос (позволяет быстро переменить направление полета — прим. Ред.), — комментирует Виктор Заболотский. — Такой маневр на гражданском судне способен выполнить только ас! Далеко не каждый пилот сможет повторить на гражданском судне.
Да, в общем-то и не надо. Понятно, что в Иркутске маневр показали ради шоу. И также ради того, чтобы продемонстрировать, насколько мощный, прочный, маневренный и надежный самолет МС-21.
Корреспондент КП-Иркутск стала свидетелем выступления «Русских Витязей» и МС-21 — сделала много ярких видео.
Справка КП.
Напомним, МС-21 — это пассажирский лайнер, который начали проектировать на Иркутском авиационном заводе в 2007 году. В мае 2017 года судно впервые поднялось в воздух. Серийное производство — не за горами. До конца 2024 года планируют начать летные испытания. Самолет предназначен для перевозки пассажиров на расстояние около 6 тысяч км. Он создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, и альтернативы лайнерам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и других. Салон способен вмещать до 211 человек. Иркутский авиазавод планирует выпускать до 36 самолетов МС-21 в год.