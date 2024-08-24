Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете

«Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян — мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения — установлены», — сообщили в диппредставительстве.
Генконсульство уточнило, что родственники погибших извещены, в ближайшее время будет решаться вопрос о проведении репатриации тел в родину.
О сходе оползня в провинции Пхукет стало известно ранее 23 августа. Смещение грунта произошло из-за проливных дождей в районе Карон на юге острова. Тогда СМИ сообщили, что среди восьми погибших есть двое россиян.
По информации «Известий», погибшими оказались Евгений Батурин с девушкой Екатериной. Мать мужчины сообщила, что оползень сошел ночью, накрыв место привала, когда ее сын с девушкой Екатериной спали. По словам женщины, родственники вылетят на опознание погибших в ближайшие дни. После этого тела вернут в Россию.