Генконсульство РФ установило личности погибших россиян при оползне на Пхукете

По информации «Известий», погибшими оказались Евгений Батурин с девушкой Екатериной. Мать мужчины сообщила, что оползень сошел ночью, накрыв место привала, когда ее сын с девушкой Екатериной спали. По словам женщины, родственники вылетят на опознание погибших в ближайшие дни. После этого тела вернут в Россию.