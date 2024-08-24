Детонация взрывоопасных объектов под Воронежем продолжается более восьми часов

Губернатор области Александр Гусев сообщил о пожаре, вызвавшем детонацию взрывоопасных объектов, 3:46 по мск. По данным Минобороны, над регионом сбили пять беспилотников. Гусев уточнял, что пострадали две женщины, одна была госпитализирована в тяжелом состоянии. В Острогожском районе региона на территории трех поселений по решению властей объявлен режим ЧС.