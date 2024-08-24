В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Подавленный средствами РЭБ украинский беспилотник прибило к пирсу яхт-клуба «Юг» в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«К пирсу яхт-клуба “Юг” на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он.
Развожаев уточнил, что сейчас территория клуба оцеплена, люди эвакуированы. Специалисты принимают решение: либо беспилотник подорвут на месте, либо его транспортируют для уничтожения.