В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник

«К пирсу яхт-клуба “Юг” на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он.