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В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник

В Севастополе к пирсу яхт-клуба «Юг» прибило украинский беспилотник.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Подавленный средствами РЭБ украинский беспилотник прибило к пирсу яхт-клуба «Юг» в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«К пирсу яхт-клуба “Юг” на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он.

Развожаев уточнил, что сейчас территория клуба оцеплена, люди эвакуированы. Специалисты принимают решение: либо беспилотник подорвут на месте, либо его транспортируют для уничтожения.