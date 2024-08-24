В Севастополе к пирсу прибило украинский дрон с полным боезарядом

«К пирсу яхт-клуба “Юг” на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он.
Территория клуба находится под оцеплением, люди были эвакуированы. Специалисты принимают решение: либо беспилотник подорвут на месте, либо перевезут для уничтожения.
Ранее, 16 августа, силы ПВО и Черноморского флота отбили атаку на Севастополь. Тогда над акваторией были сбиты три беспилотника. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, сообщал губернатор.