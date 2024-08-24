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В Севастополе к пирсу прибило украинский дрон с полным боезарядом

Украинский беспилотник с полным боезарядом нашли в воде у пирса в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«К пирсу яхт-клуба “Юг” на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он.

Территория клуба находится под оцеплением, люди были эвакуированы. Специалисты принимают решение: либо беспилотник подорвут на месте, либо перевезут для уничтожения.

Ранее, 16 августа, силы ПВО и Черноморского флота отбили атаку на Севастополь. Тогда над акваторией были сбиты три беспилотника. По информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, сообщал губернатор.