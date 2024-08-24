МО РФ сообщило о потерях ВСУ на волчанском и липцевском направлениях

«Подразделениями группировки войск “Север” на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Грабовское, Глухов Сумской области, Глубокое и Волчанск Харьковской области. Противник потерял до 135 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, два бронетранспортера БТР-4 “Буцефал” и шесть автомобилей», — сказали в ведомстве.