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Восточная группировка ВС РФ за сутки отразила четыре контратаки ВСУ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Восток» за сутки отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины, противник потерял до 130 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 5-й танковой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155-мм гаубицы Caesar производства Франции», — говорится в сообщении.