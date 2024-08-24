Восточная группировка ВС РФ за сутки отразила четыре контратаки ВСУ

«Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 5-й танковой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две 155-мм гаубицы Caesar производства Франции», — говорится в сообщении.