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Минобороны сообщило о поражении трех ракет ATACMS системами ПВО

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за сутки сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США. Об этом сообщили 24 августа в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата, в том числе 16 вне зоны специальной военной операции», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 640 самолетов, 283 вертолета, 30 434 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 557 танков и других боевых бронированных машин, 1 425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 594 орудия полевой артиллерии и миномета, 25 139 единиц специальной военной автомобильной техники.