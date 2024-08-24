Минобороны сообщило о поражении трех ракет ATACMS системами ПВО

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 44 беспилотных летательных аппарата, в том числе 16 вне зоны специальной военной операции», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 640 самолетов, 283 вертолета, 30 434 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 557 танков и других боевых бронированных машин, 1 425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 594 орудия полевой артиллерии и миномета, 25 139 единиц специальной военной автомобильной техники.