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Подразделения группировки «Юг» отразили контратаку ВСУ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями “Южной” группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 116-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, силами «Юга» за прошедшие сутки отражена контратака подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

«ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу “МСТА-Б”, два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, — уточнили в министерстве.

Кроме того, уничтожены три полевых склада боеприпасов.