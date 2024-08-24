«Тебе моя борода не нравится?»: Под Ростовом посетитель бара чуть не убил незнакомца из-за замечания о внешности

В одном из районов Ростовской области вечеринка в ночном клубе закочилась печально для двоих отдыхающих. Так, 41-летний Александр попал под следствие, а его оппонент — в больницу.
ВРЕМЯ ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ.
В тот вечер Александр отправился в местный бар. Вначале, со слов свидетелей, поболтал с барменом, затем присоединился к какой-то компании. Поначалу вечеринка проходила мирно.
На суде один из очевидцев расскажет, что Александр о чем-то оживленно болтал с компанией за столиком и параллельно выпивал. В какой-то момент решил подышать свежим воздухом.
— Он вышел на улицу и встал у входа в заведение.
На часах было около 22:00. Вечеринка в клубе в это время только начиналась. К заведению начали подходить и другие посетители. С одним из них-то и повздорил Александр.
«НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ ОБСУЖДАЛИ ВНЕШНОСТЬ ДРУГ ДРУГА».
Так, расскажет сам Александр следователям, двое незнакомцев как-то подозрительно на него посмотрели. Обвиняемый утверждал, что один из мужчин отпустил шутку по поводу его бороды. После этого отдыхающий вскипел.
— Тебе моя борода не нравится? — заявил он незнакомцу.
Дальше, со слов свидетелей, мужчины начали ссориться.
— От бара они отошли к аллее поблизости. На повышенных тонах обсуждали внешность друг друга, — вспоминают тот вечер очевидцы.
ПОМИРИЛИСЬ И ПРОСТИЛИ ВСЕ ОБИДЫ.
По версии следствия, во время конфликта Александр ударил оппонента ножом в живот. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.
Через несколько минут пострадавшего забрали в больницу. Врачам удалось его спасти.
Как следует из информации, опубликованной на сайте Волгодонского районного суда, на Александра завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Но прежде, чем материалы дела ушли в суд, мужчины помирились. Александр извинился перед раненым и возместил траты на лечение.
Тем не менее, суд признал обвиняемого виновным и приговорил к одному году лишения свободы условно.