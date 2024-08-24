В Польше упал еще один метеозонд с надписями на кириллице

Устройство нашли в лесу местные жители. Предмет висел на дереве в пенопластовой оболочке. Прибывшие полицейские предположили, что перед ними метеорологический прибор. Они решили проверить находку на радиоактивное излучение и обнаружили, что на ней есть надписи на кириллице. Предполагается, что объект мог прилететь из другой страны с востока.