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В Польше упал еще один метеозонд с надписями на кириллице

Еще один неопознанный объект, предварительно идентифицированный как метеозонд, упал в Подляском воеводстве на востоке Польши. Об этом радиостанции Radio Bialystok сообщила представительница местной полиции Агнешка Скверчиньская.

Источник: Reuters

Устройство нашли в лесу местные жители. Предмет висел на дереве в пенопластовой оболочке. Прибывшие полицейские предположили, что перед ними метеорологический прибор. Они решили проверить находку на радиоактивное излучение и обнаружили, что на ней есть надписи на кириллице. Предполагается, что объект мог прилететь из другой страны с востока.

Найденный метеозонд оказался третьим подобным устройством за неделю. Ранее элементы, вероятно, российского метеорологического воздушного зонда обнаружили в лесу возле поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства. До этого метеозонд с надписями на русском языке застрял на дереве у города Добре място.

Известно, что в марте польские власти заявили, что из-за участившихся случаев падения метеозондов созовут заседание Совета национальной безопасности.