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Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ», — уточнили в министерстве.

Освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.

️Всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

️В ведомстве отметили, что обмен состоялся при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.

По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.