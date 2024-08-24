Из украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской области

«Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ», — уточнили в министерстве.
Освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также предоставили возможность связаться с родственниками.
️Всех освобожденных военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
️В ведомстве отметили, что обмен состоялся при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 23 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 5,1 тысячи военнослужащих и 69 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.