Ударила в грудь и бросила на пол: пьяная мать из Бурятии жестоко избила своего трехмесячного сына

Жительницу Кабанского района Бурятии подозревают в том, что она избила ребенка. После чего он попал в больницу в тяжелом состоянии. В СУ Следственного комитета по Республике Бурятия рассказали, что женщина выпивала вместе со своими подругами в одном из ночных заведений. Вернулась домой и начала ссориться с сожителем.