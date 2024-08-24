Ударила в грудь и бросила на пол: пьяная мать из Бурятии жестоко избила своего трехмесячного сына

Жительницу Кабанского района Бурятии подозревают в том, что она избила ребенка. После чего он попал в больницу в тяжелом состоянии. В СУ Следственного комитета по Республике Бурятия рассказали, что женщина выпивала вместе со своими подругами в одном из ночных заведений. Вернулась домой и начала ссориться с сожителем.
Из-за громких криков трехмесячный ребенок проснулся и начал плакать. Вместо того, чтобы успокоить маленького мальчика, женщина ударила его рукой в грудь, а после бросила на пол.
— После этого положила сына на край кровати, откуда он немного погодя упал, и сама легла спать. Сожитель, который после ссоры ушел из дома, вернулся только под утро и нашел мальчика лежащим на полу. Младенца доставили в больницу с многочисленными травмами, — рассказали в пресс-службе комитета.
Сейчас по уголовному делу проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства. Затем женщина предстанет перед судом.